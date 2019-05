Bonassola che vive! Il candidato sindaco è Giampiero Raso

Cinque Terre - Val di Vara - Giampiero Raso è il candidato sindaco alle amministrative di Bonassola per la lista “Bonassola che vive!”. Raso sarà supportato da Simone Ameri, Lorenzo Ardoino. Roberta Colombo, Roberto Gandolfi, Valentina Lagaxio, Sonia Masante, Clelia Maria Natta, Rosario Richiello.



“La lista è volutamente composta da 8 candidati - si legge in una nota -, nonostante la norma consenta, per un Comune con le caratteristiche di Bonassola, la presenza di un numero massimo di 10 candidati alla carica di Consigliere Comunale. Si tratta di una scelta precisa dettata dalla volontà di coinvolgere, nel caso i cittadini di Bonassola vogliano accordarci la loro fiducia nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, tutti i componenti della lista con incarichi istituzionali, senza nessuna nomina esterna.

Nel nome e nel simbolo scelti per identificare il nostro progetto politico ci sono il sole e il mare che più di ogni altra cosa caratterizzano la nostra vocazione turistica e ci sono molte mani, protese le une verso le altre in segno di disponibilità, di collaborazione, di voglia di condividere e di fare e la voglia di vivere nel nome, Bonassola che vive, che vuole vivere e che vuole provare a creare delle prospettive migliori e maggiori opportunità, non dimenticando ovviamente che le situazioni negative che caratterizzano il nostro tempo - siano esse riferite alla crisi economica o ad altro - generano preoccupazioni e sensazioni a volte di impotenza ma con la convinzione che le buone pratiche e un ritrovato senso di comunità possano portare buoni risultati”.



Promozione turistica e collaborazione con le associazioni operanti sul territorio, opportunità e agevolazioni per nuove residenze e attività sia commerciali che turistiche, sensibilizzazione ai temi ambientali ed ecologici, cura del territorio, riqualificazione e implementazione siti di pubblico interesse, viabilità, parcheggi e trasporti, sviluppo e la riqualificazione delle sue frazioni, consolidamento dei rapporti con gli Enti territoriali comunali limitrofi, di comprensorio e con gli Enti sovraordinati. Sono i punti del programma della lista “Bonassola che vive!” che parteciperà alle prossime amministrative.



“La nostra lista 'Bonassola che vive!' - prosegue la nota - nasce dalla necessità, evidenziata da più parti e condivisa dal gruppo dei candidati che hanno dato la propria disponibilità, di realizzare un progetto che vuole riportare la popolazione tutta, senza distinzione alcuna, al centro delle politiche di gestione e di sviluppo della nostra comunità. Proprio per questa ragione si tratta di una lista civica apartitica, dove nessuno dei candidati ha una precisa collocazione politica connotata da tessera di qualsivoglia partito e/o ruoli di attivismo politico. Siamo convinti che la politica debba essere riportata tra le persone, per le persone e fatta dalle persone, senza nessuna ingerenza di partito”.

“Oltre a questa precisazione - si legge ancora - riguardo all’orientamento politico della lista “Bonassola che vive!” gli altri principi ispiratori, condivisi e fatti propri da ognuno di noi e che vogliono caratterizzare la lista stessa, sono l’indipendenza di pensiero, l’equilibrio, l’imparzialità, il buon senso, la predisposizione al dialogo, la totale assenza di fini personali e la ferma voglia di condannare ogni azione ispirata a dissidi personali di qualsiasi natura, nella considerazione che, dal punto di vista della morale ma non solo, nulla vi è di peggio e di controproducente per la comunità che utilizzare i ruoli istituzionali per combattere battaglie personali”.