Bolano, l'opposizione: "Finalmente l'amministrazione ha deciso di intervenire per i lavori della scuola"

Cinque Terre - Val di Vara - "L’amministrazione del Comune di Bolano ha finalmente deciso di denunciare progettisti ed esecutori dei lavori della nuova scuola. Non si può non fare dell’ironia su questa scuola partita ormai diversi anni fa e mai arrivata a destinazione. Ora si parla dell’avvallamento della pavimentazione, ma i problemi che si sono susseguiti negli anni sono diversi, solo che l’amministrazione non ha mai fatto niente per ricercare i colpevoli e rivalersi su di loro per i danni causati. La scuola doveva essere finita e consegnata entro l’autunno del 2012, ma nonostante ciò non sia successo, nonostante tutti i problemi che ci sono stati, l’amministrazione ha deciso di togliere le penali alla ditta esecutrice. Il perché di questo gesto non è dato sapere". Lo affermano i consiglieri del gruppo Comune Nuovo – Lista Toti, Paolo Scappazzoni, Maria Elisa Spadoni ed Enrico Acciai.



"I consiglieri dell’opposizione - affermano - si sono interessati subito (da quando sono stati eletti nel 2014) al “problema scuola”, ma sembrava che le loro fossero sempre fesserie, dette soltanto per criticare l’operato dell’organo esecutivo, il quale ha sempre dichiarato che non ci fossero problemi.

Quando, nel 2014, un consigliere dell’opposizione venne diffidato dal progettista e direttore dei lavori della scuola soltanto per aver chiesto della documentazione, l’amministrazione non si è certo occupata del caso, segno che era d’accordo con quest’azione “intimidatoria” e infatti non ha minimamente difeso il consigliere. Ora è arrivata la decisione: evidentemente questa volta era proprio impossibile far finta di niente!

La maggioranza non ha mai voluto fare un consiglio comunale apposito sulla scuola, non ha mai voluto istituire una commissione di inchiesta, ha tenuto all’oscuro sia la popolazione che i consiglieri comunali sulla reale situazione della scuola e dei suoi costi ed è ora uscita allo scoperto perché non riesce più a nascondere niente, nella speranza di non pagare per le proprie responsabilità.

Dagli articoli odierni pare che il Direttore dei Lavori sia diventato l’unico responsabile di eventuali danni erariali. E’ troppo comodo procedere in questo modo, cercando di dare la colpa a tutti per coprire l’inerzia dell’amministrazione. Dopo quasi due lustri dall'inizio dei lavori e con varie vicissitudini accadute in questi anni (ad esempio la caduta dell’intonaco nell'asilo infantile, un generatore di calore di alcune tonnellate posizionato sulla copertura dell’edificio e le terre di resulta degli scavi che sono state depositate nello stadio comunale invece di andare in discarica) l’amministrazione ha sempre continuato a dire che non c’erano problemi, salvo poi veder lievitare enormemente i costi di realizzo di questa scuola. Speriamo solo che tutto questo non sia pagato dai cittadini di Bolano con un ulteriore aggravio delle imposte comunali".