Bianchi presidente del Parco, Traversi relatore. Ma mancano ancora alcuni step

Cinque Terre - Val di Vara - “Su proposta del Governo e con il consenso della Regione Liguria, oggi in Commissione Ambiente sono stato relatore, durante le votazioni, per la nomina della dottoressa Donatella Bianchi a presidente dell’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre”.

Così Roberto Traversi, membro della VIII Commissione Ambiente per il M5S alla Camera dei deputati.

Aggiunge il deputato: “Ritengo che la designazione della dottoressa Bianchi a presidente dell’ente sia pienamente condivisibile alla luce del curriculum della candidata. La dottoressa Bianchi possiede, infatti, un’elevata competenza e capacità professionali arricchite da una significativa esperienza professionale nel Wwf e nell’impegno in progetti di tutela ambientale in contesti italiani e internazionali”.

Una nomina necessaria e importante per un Parco così prezioso sia per la Liguria che per tutta l’Italia. La valorizzazione e la tutela del nostro territorio è sempre prioritaria nel M5S.

La votazione si è conclusa con parere favorevole, ora la nomina dovrà essere ratificata da Camera e Senato per poi raccogliere la firma definitiva del ministro.