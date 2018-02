Beverino, opposizione: "I figli della maggioranza scelti come scrutatori"

Cinque Terre - Val di Vara - "Durante la commissione elettorale tenutasi venerdì 9 febbraio per decidere i nomi degli scrutatori per i seggi elettorali, l'opposizione formata da Francesco Pietrobono, Eleonora Cupini e Stefano Lambrosa, rappresentata in quel momento dal solo Pietrobono, ha assistito ad un fatto a dir poco increscioso e ridicolo: i componenti della maggioranza hanno infatti proposto come scrutatori, tra le persone regolarmente iscritte alle liste, tre dei propri figli, senza dare la priorità a chi potrebbe avere più bisogno". Lo affermano gli stessi consiglieri di opposizione di Beverino.

"Pur consapevoli che il corrispettivo non cambia la condizione economica di chi lo riceve concludono - riteniamo che un consiglio comunale dovrebbe guardare alle reali esigenze dei cittadini e non ragionare più secondo favoritismi. Vogliamo che tutti i cittadini sappiano quale etica e senso di responsabilità contraddistingue i loro rappresentanti".