Beverino, la sinistra al Pd: "Non giocate da soli, sul ponte muoviamoci assieme"

Cinque Terre - Val di Vara - “Il Pd fa le sue assemblee e le rivendica, ma sarebbe meglio che ci consultasse in modo da muoversi insieme e non ognuno per gli affari suoi”. Il tema è il ponte di Beverino sulla Provinciale 17 e a parlare è Francesco Pietrobono, capogruppo della sinistra non Pd nel consiglio comunale beverinese. “Dicono sempre di voler collaborare, ma alle parole non seguono i fatti – prosegue -. E così fanno le loro assemblee - come anche i Popolari – senza che si concluda nulla. Dal canto nostro, attraverso il consigliere regionale Francesco Battistini, abbiamo fatto un'interpellanza in Regione per avere risposte, in particolare sgravi o contributi per gli operatori economici del territorio che soffrono le modifiche alla viabilità resesi necessarie per l'intervento sul viadotto”.