Beverino, l'opposizione: "Debiti fuori bilancio, l'amministrazione si dimetta"

Cinque Terre - Val di Vara - Intervento dei gruppi di opposizione Cambiamo Beverino e Beverino in Comune



E' molto singolare che il sindaco Massimo Rossi abbia scritto solo ora al prefetto della Spezia comunicando di aver avviato una verifica su tutte le spese non coperte dell'ente. Nel corso della legislatura attuale i consiglieri di minoranza hanno infatti ripetutamente evidenziato i problemi di bilancio portando alla luce debiti fuori bilancio per circa 1 milione di euro risalenti ai lavori di somma urgenza delle alluvioni 2011 e 2014. La stessa vendita delle azioni Acam avviata dall'amministrazione comunale è stata un chiaro tentativo di risolvere almeno parzialmente i buchi di bilancio a discapito degli interessi dei cittadini. I gruppi consiliari di minoranza hanno in passato scritto al prefetto della Spezia chiedendo una verifica di quanto stava accadendo nei conti pubblici comunali, invitando anche ad un confronto il revisore dei conti che mai ha contestato l'approvazione dei bilanci. A queste richieste non è stata mai data risposta o seguito ne dagli interpellati ne dalla giunta comunale. ll fatto che ad oggi si "scoprano" improvvise nuove fatture non pagate, oltretutto in merito a lavori mai eseguiti testimonia ancora una volta la cattiva gestione delle amministrazioni che si sono avvicendate alla guida del Comune di Beverino. E' altresi evidente che alla luce di quanto emerso è chiaro come il sindaco Massimo Rossi e tutta la maggioranza fossero chiaramente al corrente dei debiti fuori bilancio pregressi. Per questa ragione i gruppi consiliari di minoranza "Cambiamo Beverino " e "Beverino in comune" chiedono le dimissioni dell'attuale giunta comunale e l'immediato commissariamento dell'ente.