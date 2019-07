Bertamino attacca: "La sindaca si è alzata lo stipendio del 90 per cento"

Cinque Terre - Val di Vara - “Soffia il vento del cambiamento. E arriva il primo provvedimento politico importante, significativo nel merito e nella sostanza del bilancio comunale. Vi chiederete di cosa si tratti. Una diminuzione delle imposte? Un ampliamento dei servizi per i cittadini? Sanità? Trasporto pubblico, istruzione, assistenza anziani? Il finanziamento di opere, progetti, arredi, utili a migliorare il decoro urbano? Sino ad oggi si è proceduto secondo il programma e l'erogazione di servizi collaudati e predisposti dall'Amministrazione uscente, grazie ai risparmi e ai conti lasciati in ordine. Ma quindi, cosa cambia adesso, fin da subito? Come verranno investiti i nostri soldi? Non ci crederete, ma da adesso, anzi da ieri, dall'immediato insediamento, pagheremo il nuovo Sindaco più del 90% del Sindaco uscente. Senza che si attenda almeno una verifica delle entrate e delle uscite di fine anno, anche a fronte delle variazioni cospicue che possono intervenire secondo l'andamento della stagione turistica, senza che si possano già escludere emergenze che richiedano ulteriori coperture. Senza prudenza, insomma, tanto più dopo aver versato fango sulla "scelleratezza" dei predecessori”. Lo dichiara Giovanna Bertamino, ex vice sindaco di Deiva Marina e ora alla guida dell'opposizione consiliare al sindaco Alessandra Avegno.



Secondo l'esponente del centrodestra, candidata sindaco alle elezioni di due mesi fa, “i casi sono due. Poco importa dei conti basta garantirsi un buon stipendio, o i conti sono talmente a posto da permettere questa operazione. Certo, la precedente Giunta avrebbe investito queste somme diversamente, come fatto in passato. Mai avremmo creduto che i risparmi facessero questa fine. A conferma delle nostre convinzioni, nel primo Consiglio Comunale dello scorso mese, tutti, all'unanimità, abbiamo votato la "invarianza della spesa da sostenersi per l'espletamento delle funzioni istituzionali degli Amministratori comunali in rapporto alla legislazione vigente". Mi chiedo a cosa serva questa Delibera e le Leggi a corredo, visto che, altro particolare raccapricciante, per la prima volta nella storia del Comune di Deiva Marina, viene richiesto anche un aumento di indennità per le fluttuazioni stagionali della popolazione. Ma facciamo due conti: il Sindaco uscente (Troiano, ndr), ai Cittadini Deivesi, costava 715,81 euro mensili, € 8.589,72 all'anno, € 42.948,60 a legislatura. La nuova Sindaco costerà 1.366,54 euro al mese, 16.398,48 all'anno, € 81.992,40 a legislatura. Sono € 650,73 in più ogni mese, € 7.808,76 in più ogni anno, € 39.043,80 in più a legislatura. Soffia il vento del cambiamento e la nuova Sindaco ci costa più del 90%. Si dice che un buon Capitano riesca a fare tesoro di ogni vento, ma questo sembra uno scirocco, e le premesse sono solo di maltempo”.