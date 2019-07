Battistini: "Qualità dell'acqua deve essere una priorità"

Cinque Terre - Val di Vara - La qualità dell’acqua delle nostre coste deve essere una priorità sia sotto il profilo ambientale sia su quello economico.

Ironia del destino proprio un anno fa comunicavamo di aver depositato un’interrogazione in Consiglio regionale per far luce sull’ennesima rottura della condotta che porta al mare i liquidi depurati nell’impianto comprensoriale di Vallesanta, a Levanto.

Lo scorso anno accendevamo i riflettori su un rattoppo posticcio fatto a quelle condotte: corda e un sacco di plastica ormai logoro. Oggi siamo ancora alle prese con un guasto che ha permesso al materiale di uscire e far sentire i propri miasmi dalla spiaggia.

Ritorneremo a occuparci del tema in due fasi. Chiederemo, sostanzialmente, in quali condizioni di esercizio operi il depuratore, perché non è normale che vengano immessi in mare liquidi maleodoranti. Inoltre tenteremo di capire se non si intende, avvalendosi di ARPAL, verificare le condizioni di una tubazione che, evidentemente, è a fine vita o comunque non è idonea a svolgere le sue funzioni. Tutto ciò per imporre al gestore del depuratore, ACAM-Iren, di accrescere i suoi standard qualitativi.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in Comune