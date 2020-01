Battistini: "Levanto, Radiologia deve funzionare tutto il giorno"

Cinque Terre - Val di Vara - "Pochi giorni fa abbiamo segnalato una situazione inaccettabile annunciando un intervento in Consiglio regionale. Anche se viene negata l'evidenza all'ospedale di Levanto il servizio di ecografia era stato sospeso a seguito del congedo di maternità dell'unica dottoressa che eseguiva questi esami diagnostici. Tant'è che oggi apprendiamo, da una nota del Primario Teseo Stefanini, che dopo circa quattro mesi la dottoressa verrà sostituita da un nuovo medico. Il servizio, dunque, ora potrà riprendere regolarmente". Lo scrive in una nota Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune/ Linea condivisa.



"Ci fa indubbiamente piacere - prosegue - quando, a seguito di nostre iniziative politiche, vengono risolti i problemi di ASL5. Questo ci fa sentire utili alla comunità. Ci farebbe ancor più piacere, però, se l'Assessore alla Sanità della regione, Sonia Viale, e la dirigenza di ASL5 fossero autonomamente in grado di programmare le attività sanitarie senza arrivare a creare le criticità che quotidianamente osserviamo. Prevenire sarebbe meglio di curare, anche in politica. In tutto ciò resta comunque viva l'esigenza di dare una miglior risposta alle liste d'attesa della radiodiagnostica. Prima di attivare convenzioni con le strutture private sarebbe il caso di far lavorare a pieno regime le macchine che abbiamo. È inutile continuare ad annunciare acquisti di nuovi apparati tecnologici se poi non si è in grado di renderli operativi. Oggi, per esempio, la radiologia di Levanto lavora solo metà giornata. La sfida è quella di poter rendere operativa quella struttura dalle 8 alle 20 in modo da dare una risposta più efficace ai bisogni del territorio spezzino. Per concludere: oggi in Aula l'Assessore Viale ci ha risposto ad una nostra interrogazione sui rinnovi contrattuali degli autisti del servizio di Guardia Medica di ASL5. Il servizio continuerà ad essere svolto correttamente. Secondo l'Assessore si è già provveduto al rinnovo dei contratti degli autisti. Altra situazione critica per il momento risolta ma sulla quale però non siamo intenzionati ad abbassare l'attenzione".