Battilani punta al secondo mandato. Nasce la lista "Uniti per la gente"

Il commento: "Arriviamo da un'esperienza positiva, vogliamo continuare a lavorare".

Cinque Terre - Val di Vara - Il sindaco di Bolano Alberto Battilani si presenta per il secondo mandato con la lista civica “Uniti per la gente. “Ci presentiamo agli elettori con una lista rinnovata - scrive Battilani in una nota - , sei uscenti compresi il sindaco e sette nuovi consiglieri e con un risultato del quale andiamo fieri la parità di genere tra donne e uomini. La squadra che si presenterà per la competizione del 26 maggio sarà cosi composta: Maria Caterina Ambrosi impiegata, Patrizia Belloni consigliere e impiegata, Elena Ferrarini assessore e architetto, Barbara Michi consigliere e quadro direttivo istituto bancario, Elena Moretti impiegata, Elisa Scappazzoni psicologa, Paolo Adorni vice sindaco e quadro qirettivo istituto bancario, Riccardo Bettinotti consulente finanziario, Gianmarco Franchi studente universitario, Paolo Polloni consulente assicurativo, Massimo Silvestri capogruppo e consulente assicurativo, Augusto Vallese autista" .



Nel descrivere la sua lista Battilani spiega: "Un giusto mix di esperienza, di novità, di competenze e di freschezza politico amministrativa, soprattutto una compagine che guarda al futuro del nostro paese, un gruppo che vuole continuare l’esperienza positiva di questi anni. Continueremo a lavorare con rigore ed attenzione, in modo serio, competente e coerente, tenendo sempre presente il miglior interesse dei cittadini e l’equilibrio delle finanze comunali. Oggi, dopo i buoni risultati già ottenuti, siamo consapevoli del tanto lavoro che ci aspetta ma guardiamo avanti con fiducia, speranza e lucidità, nonostante la grave crisi economica che attraversa l’Italia e coinvolge in maniera inesorabile gli enti locali".

"In questi giorni - conclude - siamo impegnati candidati, forze politiche che ci sostengono e cittadini nella elaborazione del programma per il prossimo quinquennio con le cose fatte ne cito solo tre: il “Parco delle Farfalle” parco giochi interamente fruibile da bambini con disabilità e gestito dall’Associazione Il Nuovo Volo, la “Casa Dopo di Noi” per un percorso di autosufficienza per persone con disabilità quasi ultimata e la certezza della realizzazione della Bretella Ceparana-Santo Stefano Magra".

Battilani e la sua lista presenteranno il programma di fine mandato e le prospettive future in occasione della presentazione della lista il 30 Aprile alle ore 17,30 presso il Ristorante-Pizzeria “Capatò” a Ceparana, per poi presentarlo a Bolano, Montebello e Canevella.