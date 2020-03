Battilani a Toti: "Attrezzare laboratori per i tamponi in ogni provincia ligure"

Cinque Terre - Val di Vara - "Premetto che in questo momento difficile per il Paese e per la nostra regione non è mia intenzione fare alcuna polemica politica e ci mancherebbe, però non posso non farti presente alcune situazioni che meritano una risposta". Si apre così la lettera aperta rivolta dal sindaco di Bolano, Alberto Battilani, al presidente della Regione Giovanni Toti. Una missiva naturalmente dedicata alla gestione dell'attuale emergenza sanitaria. "Tu sai meglio di chiunque di noi - prosegue - quanto è importante avere i dati nel minor tempo possibile per limitare il contagio. Ma è cosi difficile destinare risorse per attrezzare in ogni provincia laboratori in grado di esaminare i tamponi in tempi accettabili? Io penso di no e andava e va fatto il prima possibile senza se e senza ma. Ma era cosi difficile destinare nella nostra provincia un solo ospedale all'emergenza Covid 19 e l'altro lasciarlo per le altre tipologie di cure evitando la possibilità di contagio e commistione, elementi di primaria importanza per cercare di contenere il virus? ".



"Ci tengo a sottolineare le cose positive che stai facendo - continua Battilani -, penso all'allestimento della nave, alla ricerca dei dispositivi DPI, alla vicinanza con il personale sanitario tutto che sta facendo un lavoro straordinario, ma mi sento di dirti che purtroppo è mancata e sta mancando l'organizzazione sanitaria che non compete a noi amministratori ma che dipende da un tuo assessorato e sul quale ritengo tu debba intervenire, c'è un fronte che possono seguire solo medici e infermieri, e lo stanno facendo e tutti noi non finiremo mai di ringraziarli, ma c'è un altro fronte, logistico e gestionale, di rapporti, che oggi appare affidato al caso. Ti faccio un altro esempio concreto: ci è stato proposto dall'ASL 5 di allestire sul nostro territorio un Ambulaboratorio Covid, hanno dato la disponibilità di sei medici di base che ringrazio di cuore a nome di tutta la cittadinanza del Distretto Socio-sanitario, noi gli abbiamo dato la disponibilità totale del nostro centro sociale circa 150 mq. sala riunioni, ufficio, sala da attrezzare per le visite, abbiamo dotato l'ufficio di un PC comprandolo nuovo idoneo alle necessità dell'ASL e ad oggi non è ancora partito anche in questo caso il tempo è salute. Ti saremo infinitamente grati se riuscissi a farci capire i motivi di questo ingiustificabile ritardo. Queste non vogliono essere critiche ma suggerimenti e informazioni dal territorio.

Credo che per stare un passo avanti al virus, e smettere di inseguirlo, vadano organizzate anche le retrovie".