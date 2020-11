Battilani a Salt: "Confermare esenzione pedaggio per i bolanesi che lavorano in Lunigiana"

Cinque Terre - Val di Vara - "Confermare l’estensione della gratuità del pedaggio autostradale nel tratto Casello Santo Stefano Magra – Aulla, con le modalità che codesta Società riterrà opportune, anche ai residenti del Comune di Bolano che lavorano ad Aulla e nei Comuni della Lunigiana". Lo chiede il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, in una lettera rivolta a Salt, Anas e ministero dei Trasporti.

"Tale richiesta - spiega il primo cittadino nella missiva - è motivata in quanto i residenti del Comune di Bolano hanno gli stessi disagi determinati dal crollo del ponte sul Fiume Magra degli abitanti della frazione di Albiano Magra nel raggiungere la Lunigiana. Certi di un accoglimento della presente istanza si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti".