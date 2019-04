Barriere architettoniche stazione, Berrino alla sinistra: "Non possiamo intervenire direttamente"

Cinque Terre - Val di Vara - Il consigliere regionale Francesco Battistini (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Gianni Pastorino, in cui ha chiesto alla giunta il motivo per cui non sono state ancora abbattute le barriere architettoniche presenti presso la stazione di Levanto e in che modo procederà per risolvere il problema. Il consigliere ha rilevato che la stazione ferroviaria svolge anche una indispensabile funzione di interscambio tra i treni a lunga percorrenza e i treni locali che collegano i paesi delle Cinque Terre, Bonassola e Framura, con flussi di utenza giornaliera, specie in primavera, estate e autunno, pari a migliaia di passeggeri.

L’assessore ai trasporti Gianni Berrino ha spiegato: «Questo tipo di interventi rientra nel Piano industriale di RFI su cui la Regione non può intervenire direttamente e che viene finanziato dal Ministero dei Trasporti». L’assessore ha quindi illustrato nel dettaglio gli interventi previsti nella stazione di Levanto fra cui ci sono il restyling del fabbricato viaggiatori, dell’illuminazione dei marciapiedi con l’innalzamento del primo marciapiede, che sarà dotato di percorsi per non vedenti. Sono previsti, inoltre, due ascensori