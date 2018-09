Autovelox Borghetto, mille firme alla Prefettura: "Avviso dell'impianto inadeguato"

Cinque Terre - Val di Vara - Oltre mille firme sono state consegnate al Prefetto da parte del Gruppo consiliare Primavera Borghettina. Oggetto di una petizione che ha raccolto consensi non solo tra i borghettini, il recente autovelox installato dall'amministrazione guidata da Claudio Del Vigo. "Abbiamo ribadito - sottolinea il capogruppo Andrea Licari - che il codice della strada deve essere assolutamente rispettato, facendo però notare al tempo stesso come attorno a questo impianto vi siano delle anomalie da sanare."



Oltre ai moduli delle firme, infatti, il gruppo di minoranza ha protocollato un esposto presso la Prefettura e la Provincia della Spezia nel quale si afferma che il rilevatore di velocità, installato al termine di una discesa in uscita dal Comune, non sia indicato in maniera ottimale "facendo riferimento all’articolo 142 comma 6 bis del Codice della strada recitante le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice” e alla sentenza 341/2018 del Magistrato Onorario Paola de Biasio relativa al Comune di Sessa Aurunca che annullava le contravvenzioni arrecate agli automobilisti a causa di un cartello d’avviso troppo vicino all’impianto e per caratteristiche stradali non conformi, è difatti possibile che il velox borghettino possa rappresentare un caso analogo".



"Paradossalmente - conclude la minoranza - il dispositivo, notato all'ultimo momento dai passanti - può costituire in realtà un potenziale pericolo". Motivi per i quali, Licari e il suo gruppo hanno richiesto una adeguata cartellonistica d'avviso e l'aumento del limite della velocità.



(foto di repertorio)