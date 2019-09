Autovelox Borghetto, Licari: "Vittoria del sindaco, sconfitta per i cittadini"

Cinque Terre - Val di Vara - "In attesa dell'udienza di merito fissata ad aprile, il Tar, con una decisione che rispetto ma che faccio fatica a comprendere, ha ristabilito il limite dei 50 nel tratto di strada provinciale SP 566 interessato dall'autovelox". E' il commento di Andrea Licari capogruppo Primavera Borghettina e consigliere provinciale in merito all'esito del Tar sul tanto discusso autovelox (clicca qui).



"Una grande vittoria per il sindaco - scrive Licari - una sconfitta per Borghetto, l'ennesima. In tutto questo caos, creato dalla folle decisione di installare uno strumento così dannoso per le tasche dei borghettini e di tutti i passanti, restano comunque gli svariati ricorsi vinti dai cittadini - a testimonianza di un impianto anomalo - e soprattutto la delicata questione dell' allaccio, già denunciata nei mesi scorsi. Abusivo o regolare? Ad oggi ancora nessuna risposta. Manca ancora molto alle prossime elezioni (2021) ma una cosa è certa: saremo noi, in qualità di futuri amministratori di maggioranza, a disfarci di questo vergognoso mezzo raccatta soldi".