Autovelox Borghetto, Licari: "Serve una mobilitazione"

Cinque Terre - Val di Vara - "Se la raccolta di mille firme, le continue prese di posizione della minoranza, nonchè dei Sindaci della Val di Vara, a nulla sono serviti per aprire un dialogo con il sindaco Delvigo, allora è necessario che la popolazione si mobiliti in maniera pacifica per dire basta al vergognoso autovelox di Borghetto Vara. In attesa che Prefettura e Giudici di Pace si esprimano sui ricorsi presentati in questi giorni da una parte della cittadinanza, dobbiamo ribadire con forza che questo strumento servirà solo a mettere in difficoltà economica le famiglie della Val di Vara e della Provincia della Spezia". Lo dichiara Andrea Licari, capogruppo di Primavera borghettina.

"Se un tempo il compianto Sindaco Carlo Delvigo era solito, durante le vacanze natalizie, organizzare feste durante le quali i più piccoli ricevevano graditi doni, oggi, l'omonimo primo cittadino, dall'alto di uno stipendio vergognosamente innalzato al massimo, recapita alle malcapitate famiglie regali di diversa natura: multe salatissime e punti tolti dalla patente.

Quale capogruppo di minoranza, faccio appello ai Sindaci della Val di Vara: uniamo le forze, organizziamo una marcia pacifica prima di Natale e ribadiamo con forza il nostro no a questa vergogna. Difendiamo i nostri cittadini da questa insopportabile ingiustizia", conclude Licari.