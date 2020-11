Aumento dell'indennità, Sivori: "Alcuni chiarimenti su un provvedimento dovuto per legge"

Cinque Terre - Val di Vara - A fronte delle numerose e fuorvianti polemiche apparse anche sui quotidiani in merito all’aumento della mia indennità di Sindaco attuata con deliberazione della Giunta Comunale nello scorso mese di ottobre 2020, mi preme sottolineare quanto segue.

L’aumento dell’indennità fino al 85% di quella prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti non è frutto di una scelta volontaria ma è previsto dalla legge, più precisamente da un Decreto Legge (art.57 quater D.L.124) di un anno fa, datato 26 ottobre 2019, tant’è vero che molte Amministrazioni, anche della Provincia, hanno provveduto all’adeguamento già nei primi mesi dell’anno 2020.

Questa Amministrazione, come anche altri colleghi Sindaci, ha deciso di aspettare anche perché lo stesso Decreto Legge aveva disposto un concorso dello Stato alla maggiore spesa derivante ai Comuni da questo aumento.

L’Amministrazione si è decisa a deliberare soltanto nel momento in cui lo Stato ha quantificato l’importo del contributo annuo spettante al Comune di Zignago pari a € 3.287,58.

Anzi non ci è bastata la quantificazione ma abbiamo atteso che lo stesso contributo venisse accreditato nelle casse comunali.

Solo a questo punto la Giunta ha deliberato l’aumento e solo nella misura del contributo assegnato, ovvero un aumento mensile di € 273,96 lordi pari al contributo assegnato diviso 12 mesi (€ 3.287,58:12).

Tengo a precisare che il contributo liquidato è finalizzato all’aumento dell’indennità e non può essere utilizzato per altri scopi, pena la restituzione.

Chiarisco anche che, nonostante l’aumento, l’indennità che il Sindaco di Zignago andrà mensilmente a percepire (€ 738,77 lordi, ovvero circa € 500,00 netti) rimane comunque inferiore al valore di legge di € 829,69 lordi mensili e resta una delle più basse della Provincia.

Concludo infine sottolineando che il sottoscritto Sindaco, in quanto lavoratore dipendente (autista di mezzi pubblici) percepisce l’indennità dimezzata mentre i colleghi Sindaci lavoratori autonomi e pensionati hanno il diritto di percepire l’indennità intera ovvero pari a € 1.659,38 lordi (€ 829,69*2).

Chi sceglie di fare il Sindaco in un Comune come il mio, montano, disagiato, con tante criticità e pochi fondi lo fa per amore del suo territorio e non certo per guadagno. L’indennità che ho finora percepito pari a circa 300,00 € netti (vedi mia busta paga) e quella che andrò a percepire di circa € 500,00 netti costituiscono un ristoro minimo a fronte dell’impegno e delle responsabilità che l’incarico di Sindaco richiede.

Ciò non toglie che io svolgo il mio incarico con passione, e pertanto rimango stupito e anche disorientato di fronte ad attacchi di questo tipo, per lo più ripetuti e pubblicizzati, che sono veramente privi di fondamento.



Spero di aver spiegato bene e a scanso di equivoci allego il mio cedolino paga emesso dal Comune di Zignago l'Ottobre scorso.



Grazie a tutti

Il vostro Sindaco



Simone Sivori