Aspettando Donatella Bianchi, Villa e Moggia nel consiglio direttivo

Cinque Terre - Val di Vara - “A seguito dell’interrogazione a risposta immediata, presentata e discussa stamattina in Commissione Ambiente della Camera in vista della convocazione del consiglio direttivo fissato per venerdì 12 luglio per l’elezione del vice presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, finalmente è arrivata la nomina dei sindaci Villa e Moggia da parte del Ministro dell’ambiente nel Consiglio Direttivo del Parco.” Ha commentato così Manuela Gagliardi, deputato ligure di FI, la formalizzazione delle nomine che segue di poche ore il suo duro intervento in Commissione. “Si risolve così un grave ritardo del Ministro, che minava la rappresentatività di due comuni che hanno democraticamente eletto i loro sindaci all’interno dell’ente parco. Questo vulnus era aggravato dall’importanza e dal peso che il Parco delle Cinque Terre ha nel territorio, ove l’assenza di rappresentanza di Monterosso e Vernazza avrebbe pregiudicato gravemente la democraticità dell’ente nell’interesse dei suoi cittadini. Ora si proceda da subito alla nomina del Presidente: le Cinque Terre non possono più aspettare i tempi biblici del Ministero.”