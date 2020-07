Area camper, Iat, pacchetti: le idee per sostenere il turismo a Varese ligure

Cinque Terre - Val di Vara - A Varese Ligure consiglieri comunali di opposizione Loriano Isolabella, Mauro Rattone e Giovanni De Paoli del Gruppo consigliare 'Per il Bene di Tutti' hanno presentato una mozione per aiutare il turismo in questo momento difficile. Il documento dei consiglieri sottopone al consiglio dieci punti per sostenere il settore: "attivazione immediata - si legge nella mozione - di una commissione turismo bipartisan, che possa studiare nel dettaglio ogni azione, ricercare i contributi in ambito regionale ed europeo, raccogliere le proposte delle associazioni del territorio e proporle ad amministrazione la loro attuazione; attuare subito una convenzione con enti o associazioni operanti a Varese Ligure per la riapertura dell'ufficio turistico verificando i contributi regionali e provinciali che sono a disposizione per le IAT (con personale che possa dare indicazioni suggerimenti non solo in italiano); adesione ai consorzi di promozione della Val di Vara come già i comuni di Pignone, Calice al Cornoviglio, Brugnato, Zignago, Maissana, Sesta Godano, Carro, Riccò del Golfo , La Spezia, Rocchetta di Vara, e Visit Val di Vara; apertura in tutti i fine settimana e festivi delle visite al castello, e attivarsi per ospitare mostre d’arte e fotografia in generale manifestazioni culturali; attivare la cartellonistica che indichi sentieri e passeggiate già dal centro e percorsi bike e mtb, e romozione degli stessi; convenzioni con guide alpine o associazioni trekking che nei fine settimana possano organizzare passeggiate con prenotazioni dallo IAT, non a spot ma cadenzate; collaborazioni con Cooperative/aziende agricole per visite guidate alla scoperta del prodotto locale (con illustrazione della filiera e delle tecniche di produzione) ed eventuali pacchetti di vendita dei prodotti- Incentivazione della organizzazione di esperienze slow food anche e con la collaborazione del Biodistretto".



E ancora, "attivazione di una rete di case vacanze con 'bollino garanzia' per i servizi offerti e convenzionate che possano essere collegate attraverso un portale, attività di marketing trasversale, o su piattaforme già presenti e collaudate; verifica della possibilità di creazione di un’area camper che potrebbe essere un grande volano data la popolarità delle vacanze con quel mezzo. Gli introiti manterrebbero la struttura che potrebbe anche essere data in concessione; riordinamento dei parcheggi nel centro, e loro diversa forma di utilizzo, attualmente sono completamente liberi pur essendoci regolamentazione oraria".