Antonio Solari è il "popolare" per la Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - A conclusione della tornata elettorale che ha visto il numero degli amministratori di Liguria Popolare aumentare, il presidente del movimento, il consigliere regionale Andrea Costa, annuncia la nomina di Antonio Solari a coordinatore dei popolari della Val di Vara. “La Valle ha 15 comuni e in ognuno di questi Liguria Popolare è presente con un suo referente o con degli eletti - spiega Costa - da oggi Antonio si occuperà di gestire l’attività di questi gruppi per conferirle coerenza e concretezza. Solo insieme si possono affrontare le sfide quotidiane e quelle che ci pone il futuro”.



“Liguria Popolare è un movimento che negli ultimi mesi ha conosciuto una intensa e appassionata crescita. Le ultime amministrative hanno premiato il nostro modello, dimostrando che basta coinvolgere sinceramente e realmente i cittadini per risvegliare una coscienza civica, una volontà di impegnarsi, di lottare, che persistono in loro, che non si sono spente, a dispetto di quanto qualcuno racconta”, prosegue il leader dei popolari liguri.

“Auguro ad Antonio e a tutti gli amministratori della Val di Vara un buon lavoro, ci sarà tanto da fare: il nostro percorso vuole coinvolgere sempre più persone, vuole concedere un’opportunità a tutti coloro che non hanno smesso di credere in una politica fatta di condivisione, rispetto e impegno per la comunità, nonostante la sfiducia nei partiti tradizionali”, conclude Costa.