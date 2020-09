Andrea Costa in tour, gli appuntamenti di lunedì

Cinque Terre - Val di Vara - Dalla bassa Val di Vara alle Cinque Terre passando per il capoluogo, un nuova tripletta per il capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa con l'iniziativa “ascolto e confronto”. Lunedì 14 settembre appuntamento a Riccò del Golfo, Portovenere e La Spezia. Il tour dell’ iniziativa “Ascolto e confronto”, lanciata dal capolista di Liguria Popolare e Forza Italia Andrea Costa, domani lunedì 14 settembre farà tappa a Riccò del Golfo in Via Aurelia 150 nella bassa Val di Vara, nella bellissima Portovenere in Piazza Bastreri e a La Spezia in Piazza Ramiro Ginocchio. “Per la nostra attività è indispensabile essere a contatto con le persone e poter confrontarci con loro sulla quotidianità che vivono. In una società sempre più social e digitale mi rendo conto che la politica ha messo in secondo piano il rapporto diretto con i cittadini – spiega il Presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa - Poter parlare e confrontarmi con le persone mi rende felice e soddisfatto, perché è il modo di fare politica che più mi piace e lo testimonia la grande partecipazione che ogni giorno incontro sul nostro territorio. Durante gli incontri ho davvero capito quanto, soprattutto per gli anziani, sia importante scambiare qualche parola. Sono momenti caratterizzati da un'atmosfera cordiale e familiare, ma sono terreno fertile per proposte sul futuro delle nostre comunità”.