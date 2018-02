Ancora fermi i lavori di messa in sicurezza idraulica a Borghetto

Minoranza pronta ad organizzare dimostrazioni nelle sedi competenti.

Cinque Terre - Val di Vara - "A distanza di due mesi dalla passerella elettorale della Regione Liguria, ancora fermi i lavori per la realizzazione dei due ponti di Borghetto Vara". Così il gruppo consiliare Primavera Borghettina guidato da Andrea Licari. "Se il primo è stato depositato, senza però esser stato completato, del secondo neanche l'ombra. La situazione è preoccupante, così come il silenzio delle Istituzioni, a partire dal Comune di Borghetto Vara che nulla sta facendo per sbloccare lo stallo.

Sembra di vivere un incubo: le persone sono esasperate, le attività commerciali, già danneggiate, chiedono il completamento dei cantieri. Chiediamo solo rassicurazioni e di non essere abbandonati: l'amministrazione convochi un tavolo con Regione e Anas per definire tempi certi e dare al paese l'essenziale sicurezza idraulica. Se non dovessimo essere ascoltati - conclude la nota - siamo pronti a dar vita a dimostrazioni pacifiche nelle sedi competenti: gli abitanti di Borghetto non meritano questo trattamento".