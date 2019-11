Agevolazioni sui pedaggi autostradali Sestri Levante – Deiva Marina, ok del consiglio regionale

Cinque Terre - Val di Vara - Stamattina è stato presentato in consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la giunta ad attivarsi con gli organi competenti e presso le sedi opportune per promuovere l’iniziativa di agevolazioni sui pedaggi autostradali nel tratto Sestri Levante - Deiva Marina.

Alla base di questa proposta, sottoscritta da tutti i gruppi consiliari e approvata all’unanimità, i forti disagi provocati agli utenti dalla chiusura totale del transito stradale tra Moneglia e Deiva Marina per lavori di manutenzione delle gallerie ex sede ferroviaria utilizzate per collegare i Comuni costieri. I lavori, iniziati i primi giorni di novembre, dovrebbero concludersi a gennaio 2020 e seppure sia indubbia la necessità per la tutela della sicurezza, è altrettanto vero che sono molteplici le difficoltà che devono affrontare coloro che abitualmente devono percorrere le gallerie.



“Le alternative – come ricorda il consigliere regionale Giovanni De Paoli – sono la strada del Bracco, il che significa allungare di molto il tragitto, o l’autostrada con esborso maggiore per i pedaggi autostradali. Il tutto è reso ancora più complicato, per chi proviene da Chiavari utilizzando l’Aurelia, dal senso unico alternato tra Cavi e Sestri per i lavori di consolidamento delle gallerie di Sant’Anna. Pur riconoscendo che si tratta di lavori indispensabili e non prorogabili, sarebbe opportuno compensare i forti disagi arrecati, chiedendo a Salt, società concessionaria competente, di concedere agevolazioni, ad esempio in forma di riduzione del pedaggio per le tratte interessate.”