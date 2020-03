A Monterosso consiglio comunale telematico per approvare il bilancio

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri mattina il Consiglio Comunale di Monterosso al Mare ha approvato il Bilancio di previsione. «Abbiamo deciso di assicurare all'Ente, specialmente in un momento così delicato, la possibilità di spesa» spiega il Sindaco Emanuele Moggia in una nota «in questa fase non è possibile fare previsioni esatte per il futuro, ma non per questo l'attività può fermarsi, perché il Comune deve essere in grado di erogare i servizi essenziali alla cittadinanza, attingendo appunto alle risorse di Bilancio».

Il Comune, già dallo scorso 18 marzo, aveva predisposto gli atti amministrativi necessari a poter svolgere Giunta e Consiglio da remoto in linea con le misure governative anti-contagio che mirano a ridurre il più possibile le occasioni di assembramento al fine di evitare la diffusione del Covid-19.

Così ogni componente ha potuto (e potrà) partecipare ai lavori della seduta collegato da remoto, tramite la propria postazione computer dotata di videocamera e connessa ad una piattaforma telematica che garantisca: la certa identificazione dei partecipanti, la trasparenza dei lavori, la tracciabilità della seduta e risponda al criterio di pubblicità per il Consiglio Comunale.

In questo modo si è potuta e si potrà proseguire l’attività amministrativa seguendo tutte le direttive e i criteri previsti dal Decreto “Cura Italia”.

Tra i diversi punti approvati l’Amministrazione sono state introdotte importanti agevolazioni e premialità economiche per chi deciderà di trasferire la propria famiglia nel borgo di Monterosso al Mare e per chi si renderà disponibile a dare in affitto la propria seconda casa a nuovi residenti, anziché affittarla stagionalmente.

Questa scelta si muove nell'ottica di contrastare lo spopolamento e incrementare la nuova residenzialità.

Il Sindaco ha concluso la seduta telematica ringraziando tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, il Segretario Comunale, i Funzionari e tutti i dipendenti comunali che continuano a lavorare, seppur a distanza, per garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini: «Grazie davvero a tutti per aver partecipato insieme a questa pionieristica avventura».