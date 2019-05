A Follo è Casati il consigliere comunale più votato con ben 407 preferenze

Cinque Terre - Val di Vara - Com'era prevedibile è l'ex vice sindaco e attuale assessore spezzino Kristopher Casati, il consigliere comunale più votato in quel di Follo. La popolarità di Casati è stato ritenuto da sempre uno dei punti di forza della lista che ha portato Rita Mazzi ad essere il nuovo sindaco. Impossibile dire come sarebbero andate le cose senza l'esclusione della lista "Vince Follo" della candidata Felicia Piacente e del sindaco uscente Giorgio Cozzani: quel che è certo è che lo scarto tra Mazzi e Francesco Spinetti è stato solamente di poco più di 200 schede, ma in fatto di preferenze espresse non c'è stata storia. Molti elettori della lista "Cittadini in Comune" hanno dunque scelto di apporre solamente la croce sul simbolo, senza segnalare il nome di nessun candidato al consiglio. Un fatto che viene letto come dimostrazione del travaso di voti ricevuto dalla lista del centrosinistra da parte degli elettori che avrebbero scelto di votare Piacente.



Il dettaglio



Sindaco RITA MAZZI



Cambiamo Follo insieme - 1.731 voti - 52,85% - 8 seggi

Kristopher Casati 407 preferenze

Laura Sardi 295 preferenze

Lorenzo Rossi 238 preferenze

Marina Ricco 162 preferenze

Corrado Vezzi 159 preferenze

Roberta Fabbri 143 preferenze

Pasquale Giacomobono 115 preferenze

Gabriele Contin 74 preferenze



Cittadini in Comune - 1.544 voti - 47,15% - 4 seggi

Francesco Spinetti - candidato sindaco

Luca Vaccaro 110 preferenze

Francesca Chilosi 101 preferenze

Emiliano Quaretti 98 preferenze