"Vince Follo" presenterà ricorso. Cozzani: "Attendiamo fiduciosi"

Il sindaco uscente, che dovrebbe essere uno dei candidati di punta della lista che punta su Felicia Piacente, commenta la sorprendente situazione.

Cinque Terre - Val di Vara - Sono ore di fatica, stanchezza e amarezza, quelle che separano i candidati della lista "Vince Follo" dal momento in cui il Tar della Liguria si esprimerà sul ricorso che sarà depositato giovedì 2 maggio contro la decisione dell'ufficio elettorale, che non li ha ammessi alle prossime elezioni amministrative a causa di una trentina di firme in più.

I membri della lista, con l'aspirante sindaca Felicia Piacente e il primo cittadino uscente Giorgio Cozzani in testa, hanno appreso con stupore e sconcerto del disco rosso ricevuto e dopo una nottata insonne e una giornata di confronto con i legali hanno definitivamente stabilito la linea da tenere.

"Si tratta di una legge vecchia e forse da rivedere - afferma amareggiato Cozzani - che norma una questione che nel caso del nostro comune sembra avere davvero poca incidenza, in termini numerici. Per un eccesso di zelo sono state consegnate più firme di quelle previste, cosa che è stata ritenuta errata per l'articolo che parla della possibilità di danneggiare in questo modo le altre liste, che non potrebbero così raccogliere le proprie. Ma a Follo vivono migliaia e migliaia di persone... In ogni caso attendiamo fiduciosi la decisione dei giudici del Tar, attesa per i primi giorni della prossima settimana".