"Un ambulatorio e un centro per anziani per la mia Bolano"

Cinque Terre - Val di Vara - Si è svolto sabato 4 maggio alle 19 presso la sede comunale dell’archivio storico in Bolano un incontro con la candidata sindaco Alessandra Mari. La campagna elettorale del centrodestra a Bolano è iniziata ormai da qualche tempo con una forte volontà di rinnovamento del territorio. Nel discorso di apertura Mari ha manifestato la futura intenzione, nel suo eventuale mandato, di partire dalle piccole cose per arrivare alle più grandi: "Sono ben consapevole di dover affrontare numerose problematiche lasciate in essere dall’attuale giunta, a cominciare dal disastroso bilancio in rosso, dalla questione irrisolta del plesso scolastico di cui non si conosce ancora il costo reale per i cittadini, passando per un PUC estremamente dannoso per gli impresari locali, fino ad arrivare al malcontento generale dei cittadini, dei commercianti e degli imprenditori locali".



La candidata sindaco si dice comunque sicura di riuscire a farcela e lancia un messaggio accorato: “Siamo attualmente in balia di una forza ormai ossidata, radicata, che ostinatamente pensa di vincere a prescindere. Ma io non mi fermo, vado avanti perché so che ho fatto una promessa: quella di poter e dover aiutare questo Comune”. Oltre alla volontà di porre rimedio alle criticità più urgenti, è desiderio della Mari riuscire ad imprimere al territorio locale una certa

fisionomia, una ritrovata vicinanza al cittadino attuata attraverso progettazioni a prima vista virtuose ma necessarie, come il potenziamento della medicina territoriale tramite un ambulatorio multitasking, un’attenzione mirata al mondo del sociale e delle fasce più deboli e una campagna di screening gratuita per tutti i bambini in età prescolare nelle

diverse aree mediche specialistiche. E poi ancora il tema della sicurezza, un piano per la manutenzione stradale, il decoro urbano, il rilancio del commercio e del turismo locale, un centro ricreativo diurno per gli anziani, questi sono alcuni dei tanti progetti dello schieramento di Alessandra Mari.



Durante l’incontro hanno espresso il loro ottimismo sulle possibilità di successo della candidata sindaco anche il Coordinatore della Lega Fabrizio Zanicotti, di Fratelli d’Italia Davide Parodi e la Senatrice Stefania Pucciarelli che prendendo la parola ha ringraziato i candidati consiglieri di mettere a disposizione le loro esperienze e i loro sogni per poter cambiare il Comune di Bolano: “Questa amministrazione evidenzia una diversificazione di cura e tutela tra Bolano e Ceparana - ha dichiarato la Pucciarelli - Per noi invece il cittadino deve essere trattato allo stesso modo, senza

favoritismi. Se la Mari riuscirà a diventare sindaco avrà sicuramente l’appoggio della Regione e del Governo per far ripartire l’economia di una zona geografica privilegiata come quella di Bolano finora immobilizzata”.