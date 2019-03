"Ue ha in Donatella Bianchi una grande alleata sui temi ambiente"

Cinque Terre - Val di Vara - "La nomina di Donatella Bianchi alla guida del Parco delle 5 Terre è una notizia importante. Lo è perché chiude una fase di indeterminatezza e perché conosco personalmente il suo grande amore e impegno per il nostro territorio. Il lavoro che l'Unione Europea sta portando avanti per la preservazione dell'ambiente e dell'ecosistema ha trovato in lei una grande alleata nel suo ruolo di Presidente Nazionale del WWF. Come mi ero espresso già all'epoca, come europarlamentare è stato un onore supportare l'assegnazione del premio europeo Donna Ambiente proprio a Donatella Bianchi, in una cerimonia che si è tenuta presso la sede del Parlamento Europeo a Roma.

Il Parco è determinante per la valorizzazione, la gestione e la difesa di una parte del nostro territorio, le cui meraviglie e potenzialità sono oggetto di ammirazione a livello mondiale. Sono certo che Bianchi saprà svolgere questo delicato compito con l'equilibrio e la marcata sensibilità ambientalista che l'hanno sempre animata".



Brando Benifei (Pd)