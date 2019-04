Lunardon e Michelucci (Pd) attaccano: "Si preferisce pronunciare dichiarazioni allusive sui soldi che il 5 Terre Express porta al parco. Ma se è una mera questione economica, pubblichino gli introiti a beneficio di tutti".

Cinque Terre - Val di Vara - "Se i sindaci delle Cinque Terre chiedono soluzioni per gestire il turismo sul loro territorio la Regione non può rispondere minacciando di eliminare il 5 Terre Express. Sono almeno due anni che i primi cittadini chiedono alla Giunta ligure di aiutarli a tenere in vita questo modello di turismo sostenibile". I consiglieri regionali del Pd ligure Juri Michelucci e Giovanni Lunardon attaccano: "A fronte della netta posizione dei sindaci a tutela delle Cinque Terre e della valorizzazione del territorio, l’assessore Berrino preferisce pronunciare dichiarazioni allusive sui soldi che il 5 Terre Express porta al parco nazionale. Se si trattasse di una questione di mere risorse economiche allora la Regione, in nome della trasparenza, dovrebbe rivelare a tutti i cittadini a quanto ammontano gli introiti del 5 Terre Express. Da tempo chiediamo che siano resi pubblici. Perché non lo fanno? Il turismo non è solo selfie, hashtag o tagli del nastro: serve molto di più ed è proprio quello che chiedono le comunità delle 5 Terre. Ci auguriamo che il tavolo annunciato da Toti pochi giorni fa - già promesso il 30 novembre e mai convocato - venga avviato davvero, questa volta. E' importante che istituzioni e territorio trovino una soluzione comune per la gestione di un problema così stringente come quello dell'affluenza alle Cinque Terre".