`Trivellazioni abusive, interrogazione in Regione con Battistini`

Intervento del gruppo consiliare Primavera Borghettina.

Cinque Terre - Val di Vara - I dubbi sui lavori di trivellazione voluti dal Sindaco Delvigo e da Acam Acque per creare un nuovo pozzo che eroghi acqua a consumo umano vengono confermati dal sopralluogo di Asl: a seguito di una segnalazione partita dal nostro gruppo consiliare, è difatti emerso come questi lavori siano stati effettuati abusivamente, senza alcuna regolare istanza autorizzativa.

Nonostante i nostri richiami al primo cittadino sul fatto che una semplice ordinanza sindacale non fosse sufficiente per una autorizzazione alle trivellazioni, gli attori in questione hanno preferito snobbare la voce della minoranza, esponendo così il Comune ad un gravissimo biasimo e pericolo.

L'episodio in questione non è che la dimostrazione della negligenza con la quale l'amministrazione Delvigo affronta le questioni cruciali del territorio di Borghetto. Se queste trivellazioni sono state compiute abusivamente, sarebbe cosa buona e giusta che il Sindaco spiegasse i motivi di questa inaccettabile omissione. Non solo, come più volte richiesto, il primo cittadino dovrebbe anche chiarire a tutta la popolazione la prima, fallimentare, operazione di trivellazione andata in scena lo scorso aprile: anche in questo caso furono lavori abusivi? E soprattutto chi fu a pagare, visto che Acam smentì il Sindaco?

Di certo, vi è il fatto che ancora una volta questa amministrazione dimostra la propria inadeguatezza politica, esponendo la salute degli abitanti di Borghetto Vara ad un potenziale pericolo, considerato che la zona in questione è stata in passato deposito di ceneri Enel.

Motivo per cui, tramite il consigliere regionale Francesco Battistini, depositeremo un'interrogazione regionale con la quale ci auguriamo di fare luce su questa triste e grave vicenda.



Gruppo consiliare Primavera Borghettina