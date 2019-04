"Trasparente e sicura, questa è la Monterosso che lascio"

La lettera del primo cittadino uscente Emanuele Moggia: "C'è ancora molto da fare e ci sono stati momenti difficili. Amministrare questo territorio è stato un onore".

Cinque Terre - Val di Vara - Gestione più trasparente della cosa pubblica, investimenti nel settore della Protezione civile. Sono questi i punti di forza per il sindaco di Monterosso al Mare Emanuele Moggia, il cui mandato è ormai agli sgoccioli e formalizza la sua candidatura per un secondo mandato. Ed è con una lettera ai concittadini che Moggia fa un bilancio di questi cinque anni ricordando che “i momenti meno facili non sono mancati”.



Ed è sul tema della trasparenza che Moggia fa perno nella sua lettera ai cittadini scrivendo: “Abbiamo provveduto a fare emergere e a risanare i consistenti debiti fuori bilancio ereditati, regolarizzando le pendenze con le imprese creditrici, riconducendo in tal modo i conti comunali al pieno rispetto delle norme vigenti. Il nostro impegno è stato quello di instaurare un nuovo modo, diverso e più trasparente, nella gestione della cosa pubblica, ampliando il più possibile i canali di comunicazione e le occasioni di confronto tra Amministrazione e cittadini. Una comunità informata, partecipe e coesa è una comunità che guarda con maggior consapevolezza e responsabilità al futuro, anzi, che il proprio futuro se lo crea”.

Altro perno per l'amministrazione Moggia è stato: “Abbiamo poi voluto investire nella protezione civile, nei moderni sistemi di strumentazione e allertamento della popolazione, gestendo anche momenti di grande emergenza e pericolosità, come quello della eccezionale ondata di maltempo dello scorso ottobre, riuscendo a garantire condizioni di quasi normalità per il nostro paese in un momento estremamente complesso”.

Ed è sempre relativamente al sistema di Protezione civile, con un aggiunta sulle infrastrutture, che il primo cittadino a fine mandato pensa al futuro: “Molto resta ancora da fare. La pista elisoccorso, il canale scolmatore, il ripristino dell’area cimiteriale, il recupero del sentiero per Soviore, la trasformazione radicale a led dell’impianto di illuminazione pubblica, il miglioramento del sistema di raccolta differenziata. Sono questi tutti punti da affrontare e risolvere, ma per ciascuno di essi il cammino è già iniziato”.



Tra gli altri progetti il primo cittadino uscente Moggia cita anche gli investimenti sulla cultura e l'educazione civica: “Abbiamo investito in cultura, perché senza la consapevolezza di chi si è stati e si è, difficilmente si può traguardare un prospero avvenire. Abbiamo investito in progetti di educazione civica, perché i nostri bambini e ragazzi sono i cittadini di domani, sono il nostro bene più prezioso e sono il nostro futuro. La nostra amministrazione va fiera di quanto operato e di averlo fatto per scelta ineludibile con scrupolo e rigore, anche se ciò, talvolta, può aver ritardato alcuni processi decisionali e operativi: senza legalità, senza il rispetto delle leggi e di regole condivise, non ci può essere garanzia per il vivere civile”.



Nella sua lettera Moggia ha parole di elogio per chi lo ha sostenuto e per chi, talvolta, lo ha criticato anche aspramente: “Sono stati per me anni intensi, di duro lavoro e dedizione, anni nei quali anche i momenti meno facili non sono mancati, ma mai è mancata la passione: un’esperienza che mi ha dato molto e che mi ha fatto crescere e maturare dal punto di vista personale ed umano. Ringrazio per questo tutti i funzionari e i dipendenti comunali e tutti coloro che mi sono stati accanto, che mi hanno aiutato e spronato; che non mi hanno fatto mancare, molte volte anche con discrezione, un sincero incoraggiamento. Con altrettanta gratitudine ringrazio anche coloro dai quali si sono levate voci critiche: talvolta, è vero, esse possono essermi sembrate aspre, ingenerose, o addirittura ingiuste, ma sono state sempre per me occasione di riflessione e stimolo a non adagiarmi, a migliorarmi e a nulla dare per scontato. Per questo mi auguro che ci siano in futuro ancora occasioni per fare conoscere meglio le motivazioni delle scelte fatte, al fine di poter lavorare in accordo e al servizio di Monterosso”.



“In questi anni molto è stato fatto e cambiato e molto ancora si dovrà cambiare e fare - scrive Moggia - Ho da sempre inteso la Politica come una forma particolare di servizio alla collettività: la Politica ha infatti il compito e la responsabilità di operare con saggezza e lungimiranza perché ciascuno, nel rispetto delle esigenze di tutti, possa realizzarsi nelle proprie aspirazioni, siano esse individuali o collettive. Per questo credo sia la forma più alta di servizio al prossimo”.



“Ho volutamente usato “abbiamo” e non “ho” - conclude - , perché per quanto è stato fatto devo dire grazie ai “miei” ragazzi e ragazze del Consiglio Comunale che, anche se con fatica, hanno mantenuto in questi anni fede all’impegno preso e allo spirito del progetto “Monterosso Bene Comune 2014”. Rivolgo infine un benvenuto a chi in questi giorni sta raccogliendo il testimone di alcuni di loro e mi accompagnerà in una nuova avventura. La vita insegna infatti che, a rendiconto di una attività svolta, è giusto chiedere una valutazione di quanto compiuto, per poter continuare con ancor maggiore impegno e determinazione il proprio percorso: è con questo intendimento che abbiamo deciso di presentarci di nuovo a voi e al vostro giudizio, per poter proseguire il lavoro iniziato al servizio della nostra Comunità. È stato per me un onore e un privilegio essere scelto dalla nostra comunità a guida dell’amministrazione del paese”.