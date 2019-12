"Strade ghiacciate, ma Borghetto Vara non è pronta all'inverno"

Cinque Terre - Val di Vara - "In questi giorni contraddistinti dal drastico calo delle temperature e dalla formazione di ghiaccio e neve, il Comune di Borghetto Vara si presenta all'appuntamento senza alcun mezzo per far fronte al problema. Perché infatti il veicolo non è utilizzabile? È guasto? Come minoranza ci domandiamo quale sia il piano pensato dal primo cittadino per salare e mettere dunque in sicurezza le strade comunali. Purtroppo, al momento, pare nessuno ed è dunque fisiologico che gli abitanti e i passanti siano preoccupati di attraversare le vie del paese. Mai, in questi tre e anni mezzo di pessima amministrazione, Delvigo si è degnato di rispondere alle nostre interrogazioni:speriamo che questa volta faccia un'eccezione, perché trincerarsi nel silenzio dinanzi ad una problematica così delicata rappresenterebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti della sicurezza di tutti".



Andrea Licari

Franco Biggi

Giovanna Ivani



Gruppo Primavera Borghettina