Cinque Terre - Val di Vara - "In un momento di grande difficoltà e incertezze come quello che stiamo vivendo occorrono sinergie forti per evitare una crisi profonda del nostro settore turistico, che già non gode di ottima salute. Le ripercussioni legate alle iniziative prese per scongiurare i contagi da Coronavirus, non tarderanno a far vedere i loro effetti sugli arrivi nella nostra regione. Occorre al più presto mettere in campo misure atte a contenere tali conseguenze". Lo dichiarano in una nota Juri Michelucci e Federica Pecunia, consiglieri regionale e comunale di Italia Viva.

"Mentre nei comuni di Monterosso e Vernazza si procede ad aumentare la tassa di soggiorno - proseguono -, noi pensiamo invece che si debba andare in direzione opposta. Laddove le disdette delle prenotazioni stanno avendo una ricaduta importante, riteniamo giusto sospendere la tassa di soggiorno per chi si ferma in Liguria. L'assessore Berrino aveva già proposto la creazione di una sinergia coi comuni al fine, appunto, di valutarne opportunità e criticità in maniera collegiale. È il momento, a nostro avviso, di un'azione dell'amministrazione regionale e, nel caso del nostro territorio del Presidente della Provincia in tal senso, finalizzata appunto a sospendere un pagamento finché non termini l'emergenza economica nel settore turistico. Si tratterebbe di una misura transitoria, ma comunque utile visto che siamo in procinto dell'arrivo di una stagione particolarmente gradita per chi si reca nei nostri territori. Un segnale di attenzione ai visitatori e un aiuto al settore e ai suoi operatori".