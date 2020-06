"Si riducano tariffe A12 anche nello Spezzino"

Cinque Terre - Val di Vara - Una lettera con quattro destinatari: la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il presidente regionale Giovanni Toti, gli amministratori delegati di Anas e Salt, Claudio Vezzosi e Massimo Simonini. Firmata da venticinque sindaci della Provincia della Spezia, per lo più primi cittadini di municipi della Val di Vara, delle Cinque Terre e della riviera spezzina ma non manca l'adesione da parte di alcuni colleghi della Val di Magra. Si chiede un tavolo di confronto finalizzato a pervenire alla minimizzazione, per quanto possibile, dei disagi ed alla riduzione delle tariffe di pedaggio sull'autostrada A12 specificatamente al tratto Spezzino.



Ecc.ma Ministra, Ill.mo Presidente, Spett.le Amministratore,



I sottoscritti sindaci dei rispettivi Comuni della Provincia Spezzina, ritengono doveroso dare voce, con la presente, alla popolazione del levante ligure, tanto delle aree interne quanto delle località costiere, a riguardo delle difficoltà e dei costi degli spostamenti su strada, spesso gli unici compatibili con le esigenze di mobilità legate al lavoro. La viabilità ordinaria, infatti, vede come asse principale la statale Via Aurelia, che nel tratto fra Sestri Levante e La Spezia vanta un percorso di rara bellezza ma certo non costituisce un itinerario percorribile con agio e in tempi ragionevolmente brevi, attraversando rilievi montuosi che impongono continue curve, salite e discese. L'unica opera recente di puntuale miglioramento di quella tratta è la galleria di Marinasco, in prossimità della Spezia, che lo scorso anno è rimasta inagibile diversi mesi per lavori.



Risulta pertanto ai più indispensabile servirsi dell'autostrada A12, unica opzione sostanzialmente praticabile per spostarsi tra Sestri Levante, Deiva Marina, Carrodano, Brugnato, Santo Stefano e la Spezia ed ovviamente tra tutte le altre località con esse più o meno bene collegate. Questo vale per i residenti e per i turisti che, strade permettendo, frequentano volentieri il nostro splendido territorio.



Il problema riguarda proprio l'autostrada A12, in relazione all'importo eccezionalmente elevato delle tariffe ed alla presenza, ormai di lunghissima durata, di cantieri che rendono per la maggior parte la tratta percorribile su corsia unica, con i disagi ed i maggiori rischi che da questo derivano. Trattandosi di un'infrastruttura di pubblica necessità, chiediamo

l'apertura di un confronto tra le istituzioni statali e locali e la società concessionaria, finalizzato a pervenire alla minimizzazione, per quanto possibile, dei disagi ed alla riduzione delle tariffe di pedaggio. Un argomento già affrontato, con riscontri positivi, per la tratta Sestri Levante - Genova della medesima A12. Mentre si riflette su come ridurre il digital divide che ancora affligge i nostri paesi, è anacronistico dover discutere di un physical divide che, rendendo oltremodo onerosa la mobilità, di fatto maggiormente li penalizza.



Distinti Saluti



Parco Regionale Montemarcello Magra Vara, Pietro Tedeschi

Arcola, Monica Paganini

Bolano, Alberto Battilani

Bonassola, Giorgio Bernardin

Borghetto Vara, Delvigo Claudio

Brugnato Corrado Fabiani

Calice al Cornoviglio, Mario Scampelli

Carro, Antonio Solari

Carrodano, Piero Mortola

Castelnuovo Magra, Daniele Montebello

Deiva Marina, Alessandra Avegno

Follo, Rita Mazzi

Framura, Andrea Da Passano

Levanto, Ilario Agata

Luni, Alessandro Silvestri

Maissana, Alberto Figaro

Monterosso al Mare, Emanuele Moggia

Pignone, Ivano Barcellone

Riomaggiore, Fabrizia Pecunia

Rocchetta di Vara, Roberto Cannata

Santo Stefano Magra, Paola Sisti

Sesta Godano, Marco Traversone

Varese Ligure, Gian Carlo Lucchetti

Vernazza, Francesco Villa

Vezzano Ligure, Massimo Bertoni

Zignago, Simone Sivori