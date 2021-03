"Screening per studenti e personale, almeno una volta al mese"

Cinque Terre - Val di Vara - "Organizzare un servizio di screening degli studenti, del personale insegnante, degli ATA e del personale amministrativo delle scuole medie e superiori con periodicità almeno mensili": questo chiede alla Regione Liguria, ai Ministeri della Salute e dell’Istruzione l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Bolano. Il documento, proposto dal gruppo di maggioranza, in alternativa chiede alla Regione Liguria "che nelle more dell’organizzazione del servizio di screening, siano messe a disposizione dei comuni le necessarie risorse per rendere immediatamente operativo tale servizio a livello comunale".