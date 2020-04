"Sciogliamo l'Unione dei Comuni. O almeno esca Calice"

Cinque Terre - Val di Vara - Alessandra Cacciavillani, capogruppo di opposizione a Calice al Cornoviglio, ha presentato due mozioni. Una è per lo scioglimento della Unione dei Comuni della Val di Vara (che 'federa' Calice, Rocchetta, Sesta Godano e Zignago) o per lo meno per l'uscita del Comune calicese dalla stessa. "Ritengo che l'Unione - spiega la Cacciavillani, che è anche coordinatrice di Calice popolare - non stia funzionando adesso cosi come non ha mai funzionato prima. Dalla mozione si evince anche l’immobilità dell’ente. Per il nostro Comune è solo una perdita di denaro che si deve usare per i cittadini e non per gli enti. Spero che la maggioranza approvi questa mia mozione di buon senso perché è giusto e rispettoso nei confronti dei Calicesi. L’unione dei Comuni della Val di Vara è stata una débâcle per tutti! Nella mozione sottolineo le mancanze dell’ente: nessuna situazione concreta di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, nessun vantaggio o incentivo".



L’altra mozione invece tocca la stretta attualità a marca Covid-19. "Ritengo che le attività che in questo momento sono chiuse - continua Cacciavillani - debbano essere esonerate dal pagamento della tari, quindi ho chiesto alla giunta di deliberarne la sospensione, perché i nostri concittadini si aiutano si con la spesa sospesa, i buoni spesa dello stato, con la consegna delle mascherine, per un periodo introvabili, ma anche con un piccolo sacrificio delle case comunali. Sono positiva per entrambi le mozioni, perché credo che in questo ultimo periodo ci sia stato uno sviluppo collaborativo tra l’amministrazione di maggioranza e di minoranza e voglio pensare che questo impegno che tutti ci siamo presi possa essere congiunto da entrambe le parti e portarci a migliorare le sorti del nostro territorio".