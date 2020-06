"Rampe A12 e ponte Ceparana da fare con urgenza", l'interpellanza della Paita

Cinque Terre - Val di Vara - “Ho presentato un’interpellanza per chiedere con urgenza la realizzazione delle rampe sulla A12 e della bretella Ceparana- Santo Stefano. Le aree della Piana di Ceparana su cui insistono i comuni di Bolano, Follo, Vezzano Ligure, Calice al Cornoviglio, Podenzana stanno subendo disagi notevoli dovuti alle difficoltà della viabilità, complicate dalla provinciale della Ripa che subisce gli effetti delle allerte meteo durante le quali viene addirittura chiusa". Lo afferma Raffaella Paita, deputata spezzina di Italia viva.

"Data la disponibilità di Salt - prosegue la renziana -, si acceleri sulla costruzione della rampe in entrata e uscita sull’Autostrada A12 nel Comune di Bolano, rampe che rientrano tra le opere necessarie per la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano e realizzabili in 30 – 40 giorni e pertanto senza spreco di alcuna risorsa. Ho chiesto anche lo stato di emergenza per i comuni interessati in modo da rendere più snelle le procedure di realizzazione. Così come ho sollecitato la realizzazione della bretella, sia per quel che riguarda il I che il II lotto. Se Toti avesse avuto a cuore questo territorio, queste opere ci sarebbero già da tempo e non dovremmo vedere un pezzo della nostra provincia messo in ginocchio dalla viabilità e dai progetti incompiuti di questa giunta regionale. Questa comunità non può continuare a pagare le colpe di Toti e Giampedrone”.