“Proporrò legge per incentivare l’utilizzo del materiale bio nella pulizia”

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il tour dei comuni della provincia di Manuela Gagliardi, deputata spezzina, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di tutti i fine settimana. Oggi ha incontrato a Riomaggiore il sindaco Fabrizia Pecunia, con cui ha condiviso una lunga passeggiata nel borgo.

“Le Cinque Terre sono una gemma unica al mondo, da preservare. Il tema della gestione dei flussi è naturalmente essenziale, a Riomaggiore come in molte altre realtà fragili del nostro paese. Il rispetto e la promozione di una cultura ambientale nei confronti di cittadini e turisti può e deve essere la chiave per un futuro non invasivo delle nostre terre. A questo scopo mi impegnerò alla Camera con una proposta di legge che sostenga con incentivi specifici l’utilizzo di materiale biodegradabile nella pulizia artigianale e industriale, altrimenti gravemente pericolosa per le nostre acque.”