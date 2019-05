"Ponte di Beverino, come gestire un'emergenza in maniera inadeguata"

Cinque Terre - Val di Vara - "A dispetto delle parole d'ordine "faremo presto e risolveremo i disagi della popolazione", oggi si apprende che il ponte di Beverino chiuso nell'ottobre 2018, riaprirà a maggio. In questi mesi, con dichiarazioni sempre a sostegno della popolazione locale, sono seguiti diversi annunci sulla riapertura del ponte: prima febbraio, poi marzo, poi aprile e ora maggio". Così Raffaella Paita, Juri Michelucci e Federica Pecunia, rispettivamente deputata, consigliere regionale e capogruppo in consiglio comunale nonchè segretaria, attaccano la Regione Liguria: "Sette mesi di disagi quotidiani non solo in termini di viabilità ma anche per le attività economiche del territorio che non hanno ricevuto aiuti ad hoc né dalla Regione, né dalla Provincia e né dal Comune per superare un periodo di oggettiva difficoltà. La gestione di questa emergenza è stata inadeguata e pasticciata fin dall'inizio. Per di più, quando il ponte aprirà, sarà comunque a senso unico alternato poiché dovranno essere effettuati nuovi interventi. Ci auguriamo che questa volta ci sia maggiore vicinanza e aiuto concreto per i cittadini di Beverino, cose che finora sono completamente mancate.