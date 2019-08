"Ponte Ceparana opera fondamentale. E potrà portare marciapiedi e ciclabili a Canevella"

Cinque Terre - Val di Vara - "Riteniamo fondamentale per tutto il territorio della bassa Val di Vara vedere realizzato nei prossimi anni lo storico collegamento della piana di Ceparana con Santo Stefano Magra". Lo ribadisce nella sua relazione di inizio mandato - il secondo dopo quello 2014-2019 - il sindaco di Bolano Alberto Battilani, esponente del Partito democratico.

"Dopo che il Governo Renzi nel dicembre 2016 ha finanziato il primo lotto della bretella Ceparana –Santo Stefano Magra con un contributo di 13,5 milioni di euro - continua il primo cittadino -, si tratta di completare nei prossimi mesi l’iter burocratico autorizzativo con la Regione Liguria per procedere al bando di gara e assegnare i lavori in modo da vedere finalmente realizzato il primo lotto nei prossimi tre-quattro anni. Importante è l’intesa trovata con l’amministrazione di Santo Stefano Magra e la Salt per la parte di tracciato che interessa il loro territorio". Intesa finalizzata ad armonizzare l'infrastruttura sul lato santostefanese.



"La realizzazione della bretella - continua Battilani -, come avevamo già detto nel precedente

programma di mandato, consentirà di lavorare alla sclassifica della viabilità provinciale di transito in località Canevella che potrebbe essere finalmente dotata di marciapiedi e piste ciclabili, realizzabili in quanto sono previsti standard diversi per le strade comunali rispetto a quelle provinciali".