"Politica romana decida su rampe e accelerazione bretella Santo Stefano-Ceparana"

Cinque Terre - Val di Vara - A due mesi dal crollo del ponte di Albiano sul fiume Magra e con le difficoltà annunciate e prevedibili e puntualmente verificatesi alla prima allerta meteo, tra l'altro gialla, non possiamo più aspettare altro tempo per avere risposte chiare e certe. In questi due mesi le Istituzioni, i cittadini attraverso le petizioni, le Associazioni di categoria hanno espresso unanimemente la necessità di risposte certe in tempi brevi per risolvere i problemi della viabilità a seguito dell’evento del 8 aprile 2020. Evidenti sono stati i disagi alla prima allerta meteo, infatti è bastata una pioggia di media intensità per isolare 38.000 residenti , 900 imprese con oltre 6.000 addetti della Piana di Ceparana e di Albiano Magra.



La piana di Ceparana (Comuni di Bolano, Calice al Cornoviglio, Follo, Podenzana, e Vezzano Ligure) e la frazione di Albiano Magra sono servite da una sola strada, la SS n. 330 del Buonviaggio, per raggiungere il sistema autostradale, per raggiungere il capoluogo della Spezia e Sarzana, centri dove sono ubicati i due presidi ospedalieri, la Lunigiana, la Provincia di Massa Carrara, tale situazione in vista della ripresa della Fase 2 - 3 e ancora in emergenza Covid 19 e dell’auspicato ritorno alla normalità con la ripresa delle attività scolastiche porta ad una forte preoccupazione per il rischio isolamento.

Evidenti pertanto sono le conseguenze sulla sicurezza dei nostri concittadini e la possibilità di svolgimento delle attività da parte delle imprese e commercianti del territorio ligure e toscano.

In caso di chiusura della SS. N. 330 del Buonviaggio (da verifica nel tratto Bolano – Spezia e precisamente all’incrocio nell’abitato di Bottagna si verificano un incidente ogni 10 giorni) 38.000 persone e 1.000 aziende si troverebbero isolate, impossibilitate a raggiungere sia La Spezia, Sarzana, Lunigiana e Massa Carrara nonché il casello autostradale.



Il quadro per la parte Toscana è definito con la nomina del Commissario Rossi Presidente della Regione Toscana e con l’accordo per la realizzazione di rampe di accesso e uscita sull’autostrada A15, la ricostruzione definitiva del ponte crollato sul fiume Magra, soluzioni che ci trovano d’accordo ma che presentano tempi di realizzazione non sopportabili.

Parliamo di circa 4 mesi per le rampe e tempi non ancora definiti per la ricostruzione del ponte definitivo, ciò impone alla politica romana di decidere su due richieste quali la realizzazione delle rampe sull’A12, opere la cui realizzazione deve andare di pari passo con quelle sull’A15 essendo complementari, e l’accelerazione dei tempi per la realizzazione della bretella Ceparana-Santo Stefano.



Non bisogna alimentare facili soluzioni, infatti ad oggi l’unica garanzia per vedere realizzate le rampe sull’A12 in tempi brevi rimane secondo noi la nomina di un Commissario e il riconoscimento dello stato di emergenzialità per la Liguria, anche se ad oggi dobbiamo purtroppo registrare di non aver avuto alcuna risposta dal competente Ministero o in alternativa un provvedimento del Ministero stesso che autorizzi Salt a realizzarle.

Leggiamo di proposte da parte di autorevoli ex amministratori legittime e anche condivisibili ma che necessitano inevitabilmente di un provvedimento autorizzativo Ministeriale sia per le rampe che per la bretella Ceparana-Santo Stefano al quale siamo certi stiano lavorando e del quale ci auguriamo ci daranno contezza.

Bisogna abbandonare le polemiche, ci sarà il tempo perché ognuno possa raccontare la propria versione, quello che è certo e oggettivamente difficile da negare che se oggi abbiamo la certezza che la bretella Ceparana – Santo Stefano si farà è grazie all’impegno di questa amministrazione che dal 2014 a saputo dialogare con i Comuni interessati e confrontarsi con Provincia, Regione e Ministero trovando tutte le risorse necessarie e le possibili soluzioni tecniche per i lotti 1 e 2.



Alberto Battilani, sindaco di Bolano

Paolo Adorni, vicesindaco di Bolano