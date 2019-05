"Più risorse e attenzione verso piccole realtà come Beverino"

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue a Beverino il tour dei comuni di Manuela Gagliardi, deputata spezzina di Forza Italia, che ormai da mesi percorre ogni fine settimana la nostra provincia per incontrare amministratori e discutere con loro del presente e del futuro del nostro territorio. A Beverino ha incontrato giunta comunale di Massimo Rossi.



“Beverino è al centro di un territorio ampio, da valorizzare - dichiara la deputata -. Le maggiori difficoltà di amministrazioni come Beverino riguarda proprio l’ampiezza, le diverse frazioni ognuna con peculiarità ed esigenze uniche da ascoltare. Penso alle frazioni nella vallata e chi ha la casa affacciata da una parte sul verde e dall’altra sull’autostrada, che dovrebbe essere ricchezza e non solo inquinamento acustico. Penso alle frazioni montane, con i loro collegamenti che necessitano di una manutenzione continua. Le esigenze di Beverino si possono tradurre in una maggiore attenzione verso i piccoli borghi, più risorse agli enti locali per assicurare i servizi a tutti i cittadini e l’essenziale manutenzione del territorio. Esigenze comuni a tanti sindaci, che meritano attenzione a Roma.”



Il tour di Manuela Gagliardi proseguirà nelle prossime settimane nei comuni della provincia e non solo.