"Per la Val di Vara si applichi una riduzione della tariffa idrica"

Cinque Terre - Val di Vara - "Chiediamo una riduzione tariffaria del servizio idrico del 10 per cento per la Val di Vara". La richiesta è avanzata tramite un'interpellanza da parte dei consiglieri provinciali Simone Sivori, Domenico Mori e Dina Nobili. Nel testo i consiglieri ricordano che entro il 31 di luglio dovrà essere deliberata la nuova proposta tariffaria e che già in passato i primi cittadini valligiani avevano chiesto una diminuzione delle tariffe.

"Rispetto al passato - scrivono - c'è una più ampia adesione dei Comuni della Val di Vara al gestore prevalente dell'ambito".

Per Sivori, Mori e Nobili si tratta di una "necessità di valorizzare le aree interne della nostra Provincia al fine di evitare il fenomeno dell'abbandono demografico che comporta anche l'aumento della fragilità dello stesso territorio. Riteniamo necessario attuare misure a favore di tutte le imprese (commerciali, artigianali, imprenditoriali, agricole e cooperative) che operano in Val di Vara".