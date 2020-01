"Pensilina pericolante, ambulanze costrette a scaricare all'aperto"

Cinque Terre - Val di Vara - "La pensilina del Pronto intervento dell'Ospedale San Nicolò di Levanto è pericolante e dunque le ambulanze non possono più scaricare e caricare le barelle davanti all'ingresso. I mezzi di soccorso devono fermarsi nel piazzale. I pazienti devono essere accompagnati all'interno facendo un tratto di percorso totalmente scoperto. Ciò anche in caso di pioggia e rischiando di aggravare la patologia del malato. Spesso, infatti, si tratta di persone anziane che non possono e non devono essere esposte a vento e intemperie. E invece oggi è tanto inevitabile quanto inaccettabile! È necessario intervenire rapidamente. L'Assessore Viale se ne faccia carico e risolva il problema, almeno avrebbe un'occasione senz'altro più meritevole di farsi trovare a tagliare nastro, visto che a pochi mesi dalle elezioni regionali si susseguono annunci di inaugurazioni, fossero anche per le nuove forniture di pannolini.



Noi depositeremo un'interrogazione in Consiglio per conoscere modalità e tempistiche di risoluzione e dare, come sempre, una risposta concreta ai cittadini".



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in comune/Linea Condivisa