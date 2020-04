"Pedaggio gratis anche per chi sta a Bolano"

Cinque Terre - Val di Vara - Pedaggio gratuito tra i caselli di Santo Stefano e Aulla anche per i residenti del comune di Bolano che lavorano nella Lunigiana toscana. Lo chiede formalmente il sindaco bolanese Alberto Battilani in una lettera inviata oggi alla Salt, che lo scorso fine settimana ha dato l'ok al transito senza pagamento ai residenti dei comuni lunigianesi che ricadono in provincia di Massa Carrara (QUI), questo ovviamente in seguito al crollo del ponte sul fiume Magra che congiunge la Statale della Cisa, all'altezza della località Bettola, ai piedi di Caprigliola, con Albiano Magra. Un disastro tutto confinato amministrativamente in ambito toscano ma di impatto devastante anche per lo Spezzino. “I residenti del comune di Bolano hanno gli stessi disagi dei residenti della frazione di Albiano nel raggiungere la Lunigiana”, spiega il primo cittadino nella missiva inviata a Lido di Camaiore, sede della Società autostrade Liguria Toscana.



E da Italia Viva, partito di riferimento del sindaco Battilani, intanto arriva la proposta dell'imbocco autostradale provvisorio. “Il ponte di Albiano era fondamentale anche per 40000 famiglie e un migliaio di imprese della Valdivara – scrive in una nota Juri Michelucci, consigliere regionale renziano -, Regione Liguria deve essere in prima linea per favorire una soluzione di viabilità provvisoria. Ritenengo utile la realizzazione di due rampe temporanee servite da Telepass per i residenti del comprensorio, prevedendo agevolazioni sul costo dello stesso telepass anche mettendo in campo una collaborazione con istituti di credito”. Un occhio quindi non alla sola Bolano ma all'intera bassa valle del Fiume Vara. “La Liguria deve essere in prima linea per recuperare i ritardi accumulati sulla costruzione del ponte Ceparana- Santo Stefano, dopo che lo stesso fu finanziato dalla precedente giunta e definanziato da Toti e la sua giunta regionale – continua Michelucci -. Non solo, dopo che il governo Renzi rifinanzio' l'opera, la pratica per la famosa variante al parco rimase per quasi due anni ferma nei meandri della commissione territorio con la scusa che prima dovesse essere discusso in consiglio regionale un ordine del giorno della Lega sul tema in oggetto. Aggiungo che oggi la giunta regionale debba pensare di impiegare risorse di bilancio per affiancare province e comuni per una mappatura dei ponti a rischio e, stanziare risorse del fondo strategico per finanziare gli interventi di manutenzione necessari per tutte quelle situazioni che tengono in apprensione migliaia di cittadini”.



N.RE