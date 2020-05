"Passaggio ad Acam in un momento di emergenza, fallimento dell'amministrazione di Carrodano"

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo di minoranza Futuro Carrodano va all'attacco di Palazzo civico. "Siamo delusi dal comportamento del sindaco (Pietro Mortola, ndr) - affermano i consiglieri Filippo Ivani, Annalisa Brescia e Michele Delvigo - che continua a non fornirci la documentazione che abbiamo richiesto per la gestione idrica 'in economia'. Era importante visionare le entrate e le uscite per la gestione di tale servizio e non è pensabile che dal 23 aprile non siamo ancora riusciti ad avere questa documentazione. Il Comune di Carrodano non ha riscosso le bollette del servizio idrico per due anni (2018 e 2019) e non è corretto che con il passaggio ad ACAM i cittadini si trovino un aumento delle bollette e in aggiunta il pagamento del pregresso".



"Abbiamo chiesto - proseguono dall'opposizione - che venga predisposto una soluzione dilazionata per gli anni 2018 e 2019. Inoltre in questo periodo di emergenza abbiamo chiesto i test sierologici volontari per il Codiv-19, come predisposto dal Comune di Deiva Marina, ma il Sindaco ha risposto che non sono attendibile e che è stato comunicato al Comune di Carrodano dalle massime autorità sanitarie spezzine. Pretendiamo, visto che parliamo della salute dei cittadini, una comunicazione ufficiale firmata da un’autorità sanitaria.

Il Sindaco deve imparare che le amministrazioni pubbliche si esprimono con documenti ufficiali! È molto strana questa sua incapacità amministrativa vista la trentennale esperienza come amministratore comunale. Questa amministrazione, dopo un anno di mandato, è fallimentare: non ci sono prospettive, non ci sono investimenti, non ci sono comunicazioni ai cittadini, se non copiando le informazioni che diamo noi come minoranza attraverso i social, non ci sono politiche per il popolamento. L’unica decisione presa è stata quella di fare un passaggio ad ACAM in un momento di emergenza sanitaria senza consultare i cittadini e avendo promesso, durante la campagna elettorale, il mantenimento del servizio a gestione comunale. Proprio a luglio 2019 avevamo chiesto informazioni viste la mancanza di riscossione delle bollette e il possibile passaggio ad ACAM: in quell’occasione il Sindaco aveva ribadito che sarebbero rimasti con la gestione comunale per il servizio idrico. Speriamo che vedendo i loro fallimenti capiscano che è giunto il momento di dare le dimissioni".