"Ospedale di Levanto: pensilina pericolante e pazienti sotto la pioggia"

Cinque Terre - Val di Vara - "La giunta Toti Viale ha deciso che alla sanità spezzina non bisogna far mancare niente. Fermo il cantiere del Felettino, inutilizzati i locali predisposti per il day hospital oncologico all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, mentre l’ospedale Sant’ Andrea mostra ogni giorno il peso dei suoi anni. La chicca di questi ultimi giorni arriva da Levanto. La pensilina che protegge l’ingresso dell’ospedale di Levanto è pericolante, così le ambulanze sono costrette a far scendere i pazienti in una zona scoperta, anche nei casi di pioggia, esponendo le persone già malate alle intemperie del maltempo". Lo dichiarano Raffaella Paita e Juri Michelucci, deputata e consigliere regionale di Italia Viva.

"È francamente incredibile - continuano - che in cinque anni la coppia Toti - Viale non sia riuscita, non a fare le grandi cose come il Felettino, pur completamente finanziato, ma a riparare una pensilina per consentire a una persona anziana di essere ricoverata nell’ospedale di Levanto senza disagio. Pensando anche ai pazienti oncologici costretti a recarsi ogni giorno a Savona per effettuato la seduta di radioterapia , non vengono altre parole per giudicare quel che sta accadendo alla sanità ligure: vergogna.Su questo incredibile disservizio presenteremo una interrogazione in Regione all’Assessore Viale, perché verifichi attraverso una ispezione il complessivo stato degli ospedali della provincia della Spezia, ormai in condizioni intollerabili”.