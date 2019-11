"Messa in sicurezza finanziata, sul tratto a monte nostra competenza da discutete"

Cinque Terre - Val di Vara - In merito alla messa in sicurezza del torrente Ghiararo a Levanto, di cui aveva parlato ieri il sindaco Ilario Agata (leggi qui) Regione Liguria precisa di aver finanziato gli interventi di messa in sicurezza, ottenendo complessivamente 65mila euro dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm). "In particolare - si legge nella nota in cui De Ferrari risponde alle lamentele del primo cittadino . grazie ad un finanziamento di 45mila euro ottenuto da Regione, il Comune sta procedendo alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della soglia esistente del torrente a valle del ponte romano. Per quanto riguarda l’intervento a monte, la Regione, nonostante non lo ritenga di propria competenza, ha ottenuto ulteriori 20mila euro dal Mattm per procedere con i lavori di manutenzione: il progetto è già stato predisposto ed è in fase di appalto. Si tratta infatti di un tratto di torrente che negli anni era stato classificato dalla Provincia della Spezia come di competenza regionale, secondo un metodo di classificazione su cui la stessa Regione ritiene necessario un approfondimento per valutarne la validità. Nonostante questo, Regione ha ottenuto il finanziamento dal ministero e sta procedendo con la realizzazione dell’intervento necessario".