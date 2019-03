"Mantenere i servizi nei borghi è una sfida continua"

La deputata Gagliardi incontra l'amministrazione di Zignago

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il tour dei comuni della provincia di Manuela Gagliardi, deputata spezzina eletta nel collegio uninominale locale, che ieri sera ha incontrato l’amministrazione comunale di Zignago.



“Sostenere le realtà montane - ha dichiarato Gagliardi -, i piccoli borghi e mantenere i servizi essenziali nei paesi è la grande sfida che attende il nostro paese nei prossimi decenni. La bellezza dell’Italia è quella dei borghi e dei paesi: perdere questa ricchezza sarebbe un dramma da cui difficilmente ci potremmo rialzare. Ne abbiamo discusso a Zignago come potremmo discutere in qualsiasi regione d’Italia, e certamente porterò il tema con me a Roma. Servono più risorse per i piccolo comuni e una politica di defiscalizzazione vera in favore delle imprese che investono sul territorio. Tornerò presto a Zignago e in tutti gli altri comuni per aggiornare gli amministratori delle novità parlamentari.”



Nelle prossime settimane proseguirà il percorso di ascolto di tutti gli amministratori locali della provincia e non solo.