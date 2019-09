"Levanto in balia degli abusivi da spiaggia, non si è fatto nulla"

Cinque Terre - Val di Vara - "Notiamo che da circa un mese la difficile lotta all’abusivismo in spiaggia è stata dimenticata dall’amministrazione comunale di Levanto". Lo sostengono i responsabili della Lega di Riviera e Val di Vara Emanuele Ameglio e Filippo Ivani che in una nota proseguono: "Dopo la vile aggressione al personale della polizia municipale locale da parte di alcuni venditori abusivi, invece di notare un’intensificazione dei controlli abbiamo assistito a un lassismo ingiustificato e preoccupante, lesivo della sicurezza dei cittadini e tutto questo nonostante i contributi ricevuti per la lotta all’abusivismo grazie al progetto Spiagge Sicure voluto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini".

"La vendita abusiva in spiaggia reca un grave danno al commercio della Riviera - scrivono ancora - e rappresenta un pericolo per i consumatori, per quella merce venduta priva di alcuna certificazione europea e dei requisiti di legge. Ci chiediamo se il sindaco Ilario Agata si sia già schierato con il, ahimè per noi, nascente governo giallo rosso".